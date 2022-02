Une danse qui nous parle d’amour

Parfois, le sentiment d'épanouissement qui gagne les hommes et les femmes amoureux, peut devenir précaire. Comme en écho au libéralisme ambiant, les corps se mêlent quelques instants mais se démêlent rapidement tout en luttant contre les attirances. L'engagement est rompu puis, le protagoniste qui, peut-être, regrette sa décision, revient vers son ancien amour. Le liquide sert de socle à l'image de l'inévitable séparation qui caractérise tant l'amour 'contemporain” tandis que le solide est synonyme de durée et de stabilité. Antagonistes certes mais si réalistes. Dans cette composition, il n'y a pas de séparation entre le geste artistique, existentiel et politique. C'est le 11 janvier à 19h, à la Halle aux Granges, 13 rue du Carel, à Caen. Entrée libre.



