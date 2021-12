Wolgang A donne sa dernière représentation ce soir!

40 comédiennes et comédiens professionnels et amateurs, 100 danseuses et danseurs de la M.J.C. d’Hérouville-Saint-Clair, La Butte-Caen, de l’école de danse de Grainville-sur-Odon, du S.U.A.P.S.,

Une dizaine d’acrobates et de grimpeurs du S.U.A.P.S., 400 choristes issus des choeurs d’école, de collèges, de lycées de l'Académie de Caen, de choeurs de Basse-Normandie, de la chorale universitaire et de l’U.I.A. de Caen, 50 instrumentistes de l’orchestre universitaire, des solistes instrumentaux et vocaux issus du Conservatoire et des Écoles de Musique de notre région.

Un spectacle interdisciplinaire et inter-générationnel!

Rendez-vous ce soir pour la dernière à 20h30. Ecoutez Didier Horry, directeur artistique.