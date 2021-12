Octeville (76) : un couple ligoté et détroussé par des cambrioleurs

Il est 3h45, lundi 26 décembre, lorsque le couple entend du bruit dans le salon. L'homme descend et se retrouve nez à nez avec trois cambrioleurs, gantés, cagoulés et armés de bombes lacrymogènes. Le propriétaire est remonté rapidement dans sa chambre et s'est barricadé mais les trois individus ont réussi à forcer la porte.

Sous la menace, ligoté, le couple a donné aux agresseurs ses moyens de paiement et leur code. Les trois cambrioleurs étaient manifestement bien renseignés, car ils ont également dérobé l'argent qui se trouvait dans les coffres, soit près de 23.000€. L'enquête a été confiée à la Sûreté urbaine du Havre.