Rouen. Un sans-abri armé d'un couteau interpellé pour des vols avec violence

L'homme violent de 20 ans a été surpris par la police alors qu'il frappait sa victime au sol, vendredi 9 août vers 3h du matin à Rouen, rue de l'Amiral Cecille.

Ce suspect a pris la fuite à la vue des agents, rapporte une source policière, se débarrassant au passage d'un couteau, de chaussures et d'un téléphone. Les policiers ont fini par le rattraper et l'interpeller. L'homme violent avait fait deux victimes dans la soirée. Un jeune homme de 19 ans à qui il a dérobé un téléphone et une paire de baskets et un autre jeune homme de 19 ans dont il a pris les chaussures.

Ce suspect a été placé en garde à vue pour vols avec violence en état d'ivresse et port d'arme. Il fait aussi l'objet de plusieurs fiches de recherche pour une Obligation de quitter le territoire français.