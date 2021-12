Jenifer bientôt au cinéma

Depuis ses débuts en tant que star académicienne, Jenifer s'est aguerri et a conquis le public à travers des morceaux travaillés et empreints d'une personnalité affirmée. Aujourd'hui elle nous revient avec son cinquième album studio "L'Amour et moi".

Mais Jenifer ne se contente plus de faire de la musique, elle souhaite désormais consacrer une partie de son temps au grand écran. Si l'on se fie aux dires de son attaché de presse Franck Véron, Jenifer reçoit beaucoup de scénarios ces temps-ci, elle serait donc prête à s'investir dans un premier rôle de comédienne dans le courant du second semestre 2013.