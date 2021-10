Vous pensiez connaître les Daft Punk ?

Vous pensiez qu'ils s'appelaient Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, nous aussi.

Sauf que pendant l'édition 2013 du Marrakech du Rire, les deux Français ont tombé le masque après une petite dispute au sujet des paroles de leur morceau "Hard Better Faster Stronger" (transformé pour l'occasion en Burgers Nuggets Nuggets Burgers").

Finalement on découvre Jamel Debbouze et Michaël Youn. C'est évidemment un sketch orchestré pour l'évènement et autant dire que le public était très réceptif.

Revivez la scène en intégralité en cliquant sur la vidéo ci-dessous.