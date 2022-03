La bobine sur le gâteau au Lux

C'est en entretenant des relations régulières avec ses partenaires institutionnels, associatifs et culturels que le Lux a su asseoir son renom et organiser une multiplicité de rendez-vous passionnants, en restant toujours attachés à la curiosité et à l'analyse filmique. Le soutien des spectateurs témoigne depuis 50 ans du bien-fondé de son action. Les journées d'ouverture, qui auront lieu les 4, 5 et 6 février, donneront le La. En partenariat avec le Cargö, le festival 'Cinémonstre” ouvrira les festivités en présence de Enki Bilal et Goran Vejvoda, embarquement le 4 février. Dans la foulée, le 6 février, un autre géant, Andrzej Wajda, rendra visite au cinéma pour présenter son dernier chef d'oeuvre en avant première intitulé Tatarak. Le programme papier sera bientôt disponible, en attendant, rendez-vous sur www.cinemalux.org.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire