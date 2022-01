Emission spéciale Noël et vacances: le cinéma Lux

Pour la 14e année consécutive et fort du succès des 13 précédentes éditions, le Cinéma LUX organise le festival Enfants des cinés, destiné aux enfants et à leurs parents. Il s’agit de l’un des événements les plus importants de la période de Noël dans l’agglomération caennaise et dans la Région.

Des films d’horizons divers, des inédits, des reprises, des Ciné-Spectacles (8 encore cette année : une formule gourmande spectacle-goûter-film qui remporte un vif succès), des surprises : pendant 1 mois le Lux vit au rythme des enfants et change de visage.

Retrouvez le programme complet sur http://www.cinemalux.org/spip/Enfants-des-cines-14eme-edition ou télécharger le à la fin de l'article.

Ecoutez Olivier Roullet nous détailler cette 14ème édition du festival: