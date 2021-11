Caen : le programme complet du festival "Les Enfants des Cinés"

Films pour les petits (à partir de 3 ans)

"La Balade de Babouchka" et "L’Histoire du petit Paolo"; "Niko le petit renne 2"; "Clochette et le secret des Fées"; "Jean de la Lune"; "Le Petit Gruffalo"; "Kirikou et les hommes et les femmes".

Films grand public (à partir de 5 ans)

"Ernest et Célestine" ; "Astérix et Obélix : au service de sa majesté" ; "Les Cinq Légendes" ; "Le jour des corneilles".

Deux ciné-spectacles en décembre (spectacle, goûter et film)

"Monsieur Mandarine"+"Le Petit Gruffalo" le 22 décembre; "Le Marronnier"+"Les Cinq Légendes" le 26 décembre ; "Yéyette fée ses contes"+"Ernest et Célestine" le 28 décembre.

Pratique. Jusqu’au 6 janvier, au Lux. Tarifs : film de 4 à 6€ et ciné-spectacle à 10€. Infos au 02.31.82.29.87.