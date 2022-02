Futsal : en quête de reconnaissance

Dimanche 3 janvier, 36 équipes disputaient la deuxième journée du championnat de Basse-Normandie, l'une des trois compétitions (avec les coupes régionale et nationale)organisées dans la région. À cinq contre cinq sur un terrain de handball, le futsal est une discipline qui attire de plus en plus les passionnés de ballon rond. 'C'est un jeu rapide, technique, sans temps mort et les rencontres se déroulent dans une excellente ambiance”, apprécie Gaël Briois, président du seul club de l'agglomération caennaise uniquement consacré au futsal, le Caen Futsal Club.



Risque limité de blessure

Mais si la pratique connaît un intérêt croissant auprès des sportifs, qu’ils soient footballeurs du dimanche ou semi-professionnels évoluant en CFA, les difficultés ne manquent pas. “Les villes sont réticentes à prêter leurs salles et les entraîneurs ont peur des blessures”, regrette Thierry Grieu, président de la commission régionale au sein de la Ligue de Basse-Normandie. Les contacts étant interdits, les risques sont pourtant limités.

Pour accélérer son développement, le futsal doit tendre vers la spécialisation et ne plus être un simple complément au foot traditionnel. Douze clubs dédiés à cette discipline ont vu le jour ces dernières années.

Un premier pas essentiel pour que le futsal régional soit en mesure de se frotter avec les meilleurs clubs français, issus du Nord, de la région parisienne ou d’Alsace.

Aline Chatel



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire