Cadeaux : 5 coffrets de maqillage pour femmes élégantes

La palette "Color Profusion"

Yves Rocher

Prenant la forme d'un coffret à tiroirs, cette palette renferme pas moins de 54 teintes, du rouge vif au rose girly en passant par des tons plus chauds, comme le marron et le noir. En détails, l'écrin comprend 24 fards à paupières, 24 gloss brillants, six blushs, cinq pinceaux, et un miroir.

Prix : 24,95€



En pochette Michael Kors

Estée Lauder

Le designer Michael Kors signe une trousse de maquillage noire pour la marque américaine Estée Lauder, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette pochette contient tous les indispensables Estée Lauder, de la palette Pure Color Blush au mascara Sumptuous Extreme en passant par un eyeliner et un vernis de la gamme Pure Color.

Prix : 89€



"Precious" pour les starlettes en herbe

Marionnaud

Pour Noël, l'enseigne Marionnaud propose la palette "So Precious large" composée de 137 teintes. L'écrin dispose de plateaux coulissants, sur lesquels sont disposés 72 ombres à paupières, 30 gloss, 18 rouge à lèvres, six blush, six poudres bronzantes, deux crayons pour les yeux, un miroir et trois pinceaux.

Prix : 24,90€



Version cabaret

Nocibé

Les fêtes de fin d'année sont placées sous le signe de la danse chez Nocibé, avec la palette "Big Chapi Chapo". Dès l'ouverture de ce coffret, l'utilisatrice est plongée dans l'univers du cabaret avec la mise en avant d'un personnage de danseuse qui se déplie automatiquement. La palette comprend des ombres à paupières, une poudre compacte, un fard à joues, deux gloss, un gel pailleté, deux crayons pour yeux et lèvres, un mascara, un eyeliner et des vernis à ongles.

Prix : 39,90€.

"Pop-up store"

Sephora

C'est une palette géante que propose l'enseigne Sephora pour les fêtes de fin d'année. Equipé de huit plateaux coulissants, cet écrin poudré s'accompagne de 64 fards à paupières, de 48 gloss, de trois fards à joues, de douze eyeliners crème, de six crèmes 3-en-1 pour le regard, de trois pinceaux et d'un miroir.

Prix : 39,90€