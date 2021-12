Casino de Forges-les-Eaux : une soirée Venise pour le réveillon

Pour s’immerger le plus possible dans le thème, les lieux ont été entièrement redécorés. Une gondole a été reconstituée et des costumes faits main, réalisés pour le carnaval de Venise, ont été placés comme décorations au sein du casino.

Cabaret et magie

Pour la Saint-Sylvestre, la maison propose deux soirées. L’un d’entre elles se tiendra dans la Salle des Ambassadeurs. Une troupe de cabaret de huit à dix artistes chanteront, danseront et feront des acrobaties, présentant ainsi, par le biais de trois tableaux, le monde vénitien. Dans le salon Molière, les spectateurs pourront admirer les prouesses d’un close-up Magie et profiter des animations musicales.

Par ailleurs, 18 costumés vénitiens, membres de l’association des Masqués vénitiens de France, accueilleront en tenue les clients et déambuleront tout au long de la soirée.

Pratique. Lundi 31 décembre, accueil à partir de 20h, casino de Forges-les-Eaux, avenue des Sources. Tarifs : de 105 à 165 €.