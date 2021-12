"Go-Fast" sur l'A13 : 800 kg de cannabis saisis

La puissante Mercedes Classe E a été repérée par les douaniers au péage d'Heudebouville, sur l'autoroute A13, dans le sens Paris-Rouen, vendredi 14 décembre vers 4 heures du matin. Mais le conducteur a accéléré, voulant éviter le contrôle, et a réussi à prendre la fuite malgré la herse jetée par les douaniers et les quatre pneus crevés. La voiture a finalement été retrouvée sur l'aire d'autoroute de Vironvay.

Le conducteur a eu le temps de s'échapper, probablement en traversant les voies de circulation à pied. Dans le coffre et sur la banquette arrière du véhicule, les forces de l'ordre ont découvert 790 kg de résine de cannabis, une cargaison dont la valeur est estimée à 4 millions d'euros environ et qui devait très probablement venir alimenter le "marché" rouennais.

Les douaniers sont néanmoins parvenus à identifier la voiture suiveuse, une Ford Focus, et à arrêter son conducteur, un homme de 29 ans originaire des Bouches-du-Rhône et déjà défavorablement connu des services de police. Il a été mis en examen et écroué à la Maison d'arrêt de Lille.

L'enquête a été confiée au Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen et à la Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS), basée à Lille.