Mgr Jean-Charles Descubes : "Le bonheur se construit ensemble"

"Dans quelques jours s’achève une année difficile. La crise économique fait de plus en plus sentir ses effets ; un nombre croissant de Seinomarins connaissent la précarité et vivent dans l’inquiétude. Les réponses aux questions fondamentales que posent le respect de la dignité des personnes et l’avenir des institutions qui structurent notre société nous divisent profondément.

Noël et le Nouvel An sont pour beaucoup des moments de retrouvailles en famille ou entre amis, des instants de bonheur voire de réconciliation. Nous aimerions qu’ils le soient pour tous. C’est dans cette perspective que je vous souhaite de bonnes fêtes. Ma pensée se fait naturellement proche des personnes dont ces jours accentueront la tristesse à cause de la maladie ou de la solitude.

Il nous faudra ensuite aborder 2013. Il dépend de chacun que cette année soit pacifique et que nous soyons heureux de vivre dans notre pays ouvert aux chances que nous offrent l’Europe et les relations internationales.

Le bonheur se construit ensemble. Nos croyances religieuses, nos convictions philosophiques et nos appartenances politiques nous modèlent profondément. Nous y sommes attachés car nous expérimentons chaque jour qu’elles donnent sens à notre vie, à nos activités et à nos engagements. Nous pensons tous que nos valeurs sont bonnes pour la société et nous voulons les partager.

Mais personne ne détient à lui seul toute la vérité. C’est dans la confiance et le débat qui peut aller jusqu’à la confrontation, que nous trouverons et que nous élaborerons les solutions aux questions nouvelles et concrètes qui naissent de notre vie en société, de l’évolution des moeurs, de la situation économique et sociale ou du progrès des sciences et des techniques. C’est l’honneur de nos sociétés démocratiques de pouvoir le permettre.

Encore faut-il que le débat soit un vrai débat : que chacun prenne le temps d’écouter les autres, de les laisser s’exprimer, de leur permettre de se sentir respectés dans leur recherche, de prendre en compte leur point de vue et les arguments qu’ils avancent. Puisse le temps de la réflexion ne pas être trop lourdement rythmé par le thermomètre médiatique.

Alors pour que ce bonheur que je nous souhaite en 2013 ne soit pas un voeu pieux, prenons le temps de parler, en famille, entre voisins, dans nos associations, avec nos compagnons d’étude ou de travail. Pour garder intact notre goût de vivre, renforçons-nous les uns les autres dans notre courage face à l’avenir, dans notre bienveillance et notre passion de l’humain afin que soient promus de vraies valeurs sociales, les initiatives qui défendent et renforcent le rôle de la famille et le respect de la dignité de tous".