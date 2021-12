James Cameron porte au grand écran les acrobaties du Cirque du Soleil

M. Cameron a produit mais aussi tenu la caméra de "Cirque du Soleil: Worlds Away", un film spectacle qui porte pour la première fois au grand écran les scènes aériennes à couper le souffle du Cirque du Soleil.

Le film de 91 minutes a été mis en scène par le néo-zélandais Andrew Adamson, qui a aussi réalisé "Le Monde de Narnia", et filmé en partie dans un studio de Nouvelle-Zélande.

"Nous devions trouver une façon naturelle, une forme de cinéma adapté au monde du cirque et nous avons commencé à réfléchir à le faire avec les spectacles du Cirque du Soleil, qui ont un côté très onirique", a expliqué Adamson à la presse lors d'une journée de promotion à Miami.

Il raconte l'histoire de Mia, incarnée par l'acrobate Erica Linz, qui, alors qu'elle est à la recherche d'un amour perdu, traverse différents univers --chacun d'entre eux représentant six des mondes fantastiques les plus connus du Cirque du Soleil.

"J'ai pu trouver une histoire qui relie les différents numéros entre eux", précise M. Cameron. Parmi les numéros les plus connus de la troupe de Las Vegas que l'on peut voir dans le film, figurent "Believe", "Mystere," "O", et "Viva Elvis."

De tous les mondes fantastiques qu'il a créés par le passé, James Cameron affirme que ce qui l'émerveille le plus "c'est la majesté pure du corps humain en action" -- comme ces acrobates élastiques et athlétiques du Cirque.

"Leurs numéros qui défient la mort demandent un tel sang-froid et de telles compétences que nous pensions qu'il était important de le montrer", assure M. Cameron.

"Certaines fois, on filmait d'une hauteur de 15 à 30 mètres. On ressent alors ce que ces incroyables artistes peuvent faire à 30 mètres au-dessus du sol", a-t-il ajouté.

James Cameron a par ailleurs le projet de monter pour le théâtre la suite d'"Avatar", à la fin de l'année 2013.