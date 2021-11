Titanic en 3 D le 4 avril

Est-ce utile de rappeller l'histoire du film Titanic ? Il aurait fallu être sourd et aveugle en 97 pour ignorer l'épopée dramatique d'un couple improbable mais tellement... romantique.

Pour ceux-là, voici une brève fiche d'identité du film :

Réalisé par James Cameron

Avec Leonardo DiCaprio, Billy Zane, Kate Winslet

Long-métrage américain / Genre : Drame / Durée : 3h14min.

Année de production : 1997

Distributeur : Twentieth century fox

Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde, réputé pour son insubmersibilité, le "Titanic", appareille pour son premier voyage. Quatre jours plus tard, il heurte un iceberg. A son bord, un artiste pauvre et une grande bourgeoise tombent amoureux.

Le passage de l'oeuvre en 3D apportera t-ilune dimension supplémentaire ? Réponse le 4 avril 2012.

