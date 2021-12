Suivez la tournée 2012 du Père Noël

Pour patienter jusqu'à la nuit fatidique, l'application propose un compte à rebours mais aussi des jeux. Sur une fenêtre givrée du navigateur, il est également possible de laisser des messages à l'homme en rouge.

Télécharger l'application via chrome.google.com/webstore/detail/santa-tracker/iodomglenhcehfbhbakhedmbobhbgjcb.

Ceux qui n'utilisent pas Chrome pourront suivre la tournée du Père Noël via noradsanta.org. NORAD vient d'annoncer que son propre outil, le "Santa tracker", ne serait plus associé avec Google Maps mais à Microsoft et à son moteur Bing.