Hockey : 2010, la belle aventure continue

Le Hockey Club de Caen (HCC) a décroché une sixième victoire consécutive à Cergy-Pontoise, le samedi 2 janvier (4-1). Auteurs de l'ouverture du score par Graham Avenel après un gros quart-d'heure de jeu, les Caennais ont ensuite géré leur avantage sans, cependant, parvenir à se mettre à l'abri. 'Nous avons eu pourtant énormément d'opportunités”, affirme David Dostal. En manque de réalisme, le HCC s'exposait à un retour adverse. Et de fait, les Jokers égalisaient à dix minutes de la fin du match. Caen réagissait immédiatement par Jonathan Janil (ce dernier a remis son équipe sur de bons rails en inscrivant son neuvième but de la saison) puis inscrivait deux nouveaux buts par Tomas Oravec et Alexis Gomane.

Samedi 9 janvier (20h), les Drakkars recevront Montpellier, quatrième du classement mais défait lors de ses trois dernières rencontres.



