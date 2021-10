Caen. Hockey sur Glace : Caen revient victorieux de Briançon (4-5)

Enfin une démonstration de la force offensive des Drakkars de Caen (Calvados) ce samedi 14 octobre 2017 ! Les protégés de Luc Chauvel se sont imposés 4-5 à Briançon (Hautes-Alpes). À égalité à l'issue des 3 tiers-temps puis de la prolongation (4-4), les Normands sont passés par une séance de tirs au but maîtrisée par Quentin Papillon qui n'en a encaissé aucun. Plus généralement, le gardien prêté par Rouen a été impérial avec 49 arrêts pour seulement 4 buts encaissés donc.

Démonstration de force collective

Du côté de l'attaque, la démonstration en Coupe à Garges le week-end précédent (0-21) a libéré André Menard, Alexander Ryabev et Steven Khun, muets jusqu'ici en championnat et tous trois buteurs ce soir. En ajoutant des réalisations de Scott Brannon et Gabriel O'Connor, qui s'impose comme l'homme en forme du début de saison des Drakkars, Caen a marqué autant de buts en un match que lors des 3 premières journées. Grâce à cette victoire, le HCC remonte à la 10e place de Division 1.

Les buts

Briançon :

20e : Francis Drolet assisté par Michal Kapika et Martin Obuch

34e : Perry D'Arrisso assisté par Scott Prier et Peter Bourgaut

42e : Michal Kapicka assisté par Robin Colomban et Loïc Farnier

50e : Jacob Laliberté assisté par Michal Kapicka et Jason Seed

Caen :

6e : Scott Brannon assisté par Gabriel O'Connor et Mackenzie Keirstead

23e : Gabriel O'Connor assisté par Yoann Robert et Théophile Miquelot

50e : Steven Kuhn assisté par Gabriel O'Connor et Scott Brannon

56e : André Menard assisté par Wehebe Darge et Rémi Colotti

70e (tir de fusillade) : Alexander Ryabev

La fiche

Briançon - Caen : 4-5 (1-1, 2-2, 4-4)

Briançon : Raby, Seed, Bourgaut (A), D'Arrisso, Drolet (A), Farnier, Perron-Fontaine, Cartron, Damy, Obuch, Duquenne (GB), G. Richard (GB), Prier, Laliberté, Demers, Kapicka, Beyer, K. Richard, Colomban, Metais, Buttin

Caen : Palis (A), Robert, Delbaere, Miquelot, Darge, Durand, Kuhn, Colombin, Zubov, Brannon, Keirstead, Papillon (GB), Blanc (GB), Plaideau, Ryabev, Ferey, Berard, Menard (C), O'Connor (A), Colotti

