Seine-Maritime : 1 500 images pédopornographiques dans les ordinateurs de deux frères

C'est à la sutie d'une enquête débutée en juillet 2012 que les gendarmes de Saint-Valéry-en-Caux sont remontés jusqu'à ces deux frères d'une cinquantaine d'années, domiciliés à Cany-Barville. Au total : sept ordinateurs, une quinzaine de disques durs et dix clés USB sont saisis. Ils contenaient 1478 images pédopornographiques et plusieurs Go de films du même caractère. En garde à vue, les deux frères ont reconnu les fait.

Lors des différentes perquisitions au cours de la première enquête, les gendarmes ont également découvert qu'ils téléchargeait illégalement en masse des contenus culturels sur internet : musique et films. Les chiffres sont impressionnants : près de 6000 CD et DVD, soit 4.400 titres et 12.500 films. L'enquête se poursuit toujours.