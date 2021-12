Prison ferme pour l'homme aux dix identités

Il s'était créé une dizaine d'identités différentes, un escroc de 47 ans d'origine congolaise a été condamné hier à Cherbourg à un an de prison ferme.



En 2009, il avait été interpellé à la Poste de Cherbourg, alors qu'il tentait de de déposer un faux chèque bancaire auprès d'un guichetier. Il reconnaît alors avoir acheté de faux papiers dans le quartier de Barbès, à Paris.



Sous des noms différents, à Caen, Paris, Carentan, dans la communauté urbaine de Cherbourg... Il a ouvert des comptes bancaires, des crédits, loué un appartement... le tout avec des faux passeports et bulletins de salaires !



Il écope de trois ans de prison dont un ferme, et devra verser à ses victimes 27 600 euros.