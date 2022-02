“Regarde Maman, je danse”

En 1970, Polnareff entonne 'Je suis un homme quoi de plus naturel en somme”. Au même moment, la société découvre le transsexualisme qui est le fait, pour une personne, de se sentir comme ayant une identité sexuelle opposée à son sexe physique de naissance. Dans cette pièce, Vanessa est auteur et actrice de sa propre histoire. Tour à tour hilarante et touchante, Vanessa évoque le petit garçon qu'elle a été et qui savait, au fond de lui, être une petite fille. Le 14 décembre, à 20h30, au Panta Théâtre, 24, rue de Bretagne.



