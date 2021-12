Cancer : le Centre Henri-Becquerel de Rouen au top national

Cette certification V2010 a donc été attribuée au centre rouennais spécialisé dans le traitement du cancer, sans recommandation ni réserve, comme seulement 18% des établissements similaires en France. "Les principaux critères exigibles évalués par les Experts présentent un taux de conformité supérieur à 80 %, détaille le Centre Becquerel. Ces critères portent sur la prise en charge médicamenteuse du patient, la gestion du dossier du patient, la prise en charge de la douleur, l’identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge, la fonction “gestion des risques”, le bon usage des antibiotiques, la maîtrise du risque infectieux, la gestion des événements indésirables".

Le centre se distingue tout particulièrement par le respect du "Contrat de bon usage des médicaments et dispositifs médicaux" et par la qualité de son département de radiothérapie. Enfin, le département d'hématologie vient d'obtenir le renouvellement jusqu'à 2016 d'une accréditation (JACIE) pour la greffe de cellules souches hématopoïétiques, présentes notamment dans la moelle osseuse et à l'origine de toutes les cellules sanguines.