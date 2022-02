Cancer du sein : accompagner les malades

Suivre des soins, lorsque l’on est atteint d’un cancer, n’est pas facile. A Henri Becquerel, centre régional de lutte contre le cancer de Rouen, un projet a été lancé voici un an, pour accompagner les patientes touchées par le cancer du sein. C’est “le parcours personnalisé pendant et après le cancer.”

Faciliter la coordination

“Cette expérimentation est menée dans le cadre du plan cancer 2009-2013”, explique Nathalie Le Moal, chef du projet au centre. “Le but est de faciliter la coordination en interne et entre le centre et la ville”. Pour ce faire, deux postes d’infirmières ont été créés. “Elles connaissent bien le parcours à suivre au sein du centre et sont les interlocuteurs privilégiés des malades.” Elles sont le point de liaison entre tous ceux qui interviennent auprès des patientes, de la famille aux médecins.



Un an après, le bilan est positif : “Les patientes sont très contentes : elles sont bien prises en charge et savent à qui s’adresser.” Ce projet a eu aussi le mérite de redonner toute leur place aux médecins traitants dans le suivi des malades. Plus de 200 postes d’infirmières coordinatrices devraient être créés en France. Le centre espère dans l’avenir étendre cet accompagnement à d’autre types de cancer.