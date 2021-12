200 jeunes rugbymen au plateau d'Hérouville

Âgés de cinq à onze ans, ils étaient répartis en trois catégories : U7, U9 et U11. “La taille des terrains et les règles divergent selon la catégorie, explique Guillaume Antoine, coordinateur des équipes concernées au Rugby Club Hérouvillais. On commence par exemple à faire des mêlées simulées et des touches chez les U11 seulement.”

A Hérouville, 123 enfants fréquentent l’école de rugby dès l’âge de cinq ans. “Tous les enfants sont mélangés, il n’y a pas d’équipe de niveau. On est compétiteurs sur le terrain mais l’élitisme ne commence que chez les cadets et juniors.” Clubs aux 300 licenciés, dont une partie évolue en Fédérale 3 masculine, le RCH accueille de nouvelles inscriptions toute l’année. Prochain rendez-vous le 19 janvier à Caen pour un nouveau plateau.