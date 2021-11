Centre commercial Saint-Sever de Rouen : le récit du drame

Il était 15h30, lorsque les pompiers ont été appelés au sein du centre commercial Saint-Sever, situé sur la rive gauche de Rouen. Un adolescent de 14 ans était bloqué, la tête coincée entre deux escalators évoluant l'un à côté de l'autre. Il a été pris en charge par le Samu et transporté en urgence dans un état très grave au service de réanimation et de soins intensifs du CHU de Rouen. On apprenait dans la soirée que son pronostic vital était engagé.

Les caméras de vidéo surveillance de la galerie commerciale auraient révélé que le jeune garçon, au milieu d'un groupe de copains, se serait penché jusqu'à mi-corps par-dessus la main courante de l'escalator qui montait pour amuser la galerie. Il ne se serait pas rendu compte qu'un autre escalier mécanique, juste à côté, évoluait juste à côté. Prise en étau, sa tête s'est trouvée coincée entre les deux escaliers mécaniques.

Des policiers en patrouille se sont alors précipité sur le bouton d'arrêt d'urgence de l'escalator, puis des vigiles l'ont fait fonctionner en sens inverse pour dégager la tête de la victime.

Samedi, une copie des bandes-vidéo a été saisie par la police. Elle constitue un élément majeur dans l'enquête ouverte pour déterminer les circonstances de ce terrible drame.

Sorti du coma

Dimanche matin, la tante de l'adolescent a annoncé que l'adolescent était sorti du coma. Mais les médecins du CHU ne peuvent pronostiquer les séquelles qu'il pourrait garder de cet incroyable accident.