Bonne table à Rouen : le Bandol

A l’heure méridienne, vous pouvez opter pour un choix assez large de plats (viandes, salades, pizzas...) ou une formule bien calibrée à 14,90 € (plat, dessert, boisson). Au choix en plat principal : trois propositions de pizza, l'andouillette de Troyes, une salade composée, des spaghettis à la bolognaise ou un steak haché sauce poivre.

En voyant passer une pizza dans la salle, j'opte finalement pour la "Cardinale". Sans aucun doute, il s'agit là d'un des points forts du Bandol : on a affaire à de "vraies" pizzas à la pâte fine et craquante. La garniture est également excellente et les produits frais. Bref, un très bon point.

En dessert, les grands appétits seront ravis. Le crumble pomme-rhubarbe qui m'est servi ce jour-là est... très généreux, accompagné d'une boule de glace vanille bien appréciée. Un bon rapport qualité-prix, un lieu agréable, un service très pro : le Bandol est l'une des bonnes adresses du quartier de la gare.

Pratique. 27 rue Verte, à Rouen. Ouvert du lundi au samedi, midi et soir (sauf samedi soir). Tél. 02 35 71 46 43