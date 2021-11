Un nouveau bureau de police à Bois-Guillaume-Bihorel

L’établissement est dirigé par Catherine Moisselin, commissaire chef de division. Une vingtaine de policiers y travailleront, répartis entre le poste de police et un groupe d’appui judiciaire. Les horaires d’ouverture resteront identiques à ceux en vigueur jusqu’à présent : 8h30-12h et 14h-18h30 (17h55 le vendredi).

Les 208 m2 de locaux neufs mis à disposition par la ville de Bois-Guillaume, au 544, route de Darnétal, permettront aux policiers d’exercer leur métier dans des conditions plus confortables et comprendront deux locaux de rétention administrative. Cette ouverture “n’affectera pas les riverains”, annonce François Mainsard, directeur départemental de la Sécurité Publique.