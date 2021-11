Coupe de France (32e) : le tirage en direct !

20h20 : Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi.Les chocs de ces 32e de finales seront à chercher entre Ligue 1 et Ligue 2 avec évidemment SM Caen- AS St-Etienne, Lens-Rennes ou encore Chateauroux- Bordeaux et Marseille-Guingamp....



20h19 : Découvrez le tirage au sort des 32 matchs de ce tour qui sera joué les 5 et 6 janvier prochains !

St-Louis ou Epinal- Lyon (L1)

Lille (L1)- Nîmes (Nat)

Pontarlier ou Colmar- Strasbourg ou Sedan (L2)

Amiens AC (CFA)- Evian TG (L1)

Belfort- Le Havre (L2)

Nice (L1)- Metz (Nat)

Amneville- Bar-Le-Duc ou Raon (Nat)

Thaon - Sochaux (L1)

Marseille Consolat- Moulins (CFA)

Montbrison- Venissieux

Mende-Arles (L2)

Caen- St-Etienne (L1)

Bourg (Nat)- Montpellier (L1)

Montceau- Mlulhouse- Troyes (L1)

Istres (L2)- Valenciennes (L1)

Vallière ou CA Bastia (Nat)- Bastia (L1)

Muret (CFA2)- Fontenay (CFA)

St.Bordeaux (CFA)- Carquefou (Nat)

Chateauroux (L2)- Bordeaux (L1)

Luçon- Brest (L1)

Marseille (L1)- Guingamp (L2)

Dreux- Nancy (L1)

Chauray- Lorient (L1)

Le Mans (L2)- Le Poiré sur Vie (Nat)

Rouen (Nat)- Ajaccio (L1)

Vitry ou Boulogne (L2)- Toulouse (L1)

Meaux- Le Portel

Compiègne ou Dieppe- Nantes (L2)

St-Malo- Vertou

Lens (L2)- Rennes (L1)

Arras (CFA)- Paris SG (L1)

Plabennec (CFA)- Reims (L1)

20h15 : Lens (L2)- Rennes (L1), encore un choc entre Ligue 1 et Ligue 2 ! Un grand match à prévoir à Bollaert. Le Paris SG (L1) vient de sortir et ira à Arras ! Enfin, Reims (L1) se rendra à Plabennec (CFA)

20h13 : Meaux accueillera le Portel, Compiègne ou Dieppe -Nantes (L2), St-Malo (CFA)- Vertou (CFA2).



20h11 : Rouen (Nat)- Ajaccio (L1) comme premier match ! Les Haut-Normands accueilleront les Corses, pensionnaires de L1 ! Vitry ou Boulogne (Nat)- Toulouse FC (L1).

20h10 : Place maintenant au dernier groupe de ce tirage où l'on retrouve notamment le Paris SG !

20h08 : Dreux- Nancy (L1), Chauray- Lorient (L1) et Le Mans (L2)- Le Poiré (Nat) terminent ce tirage du groupe C. Deux chocs ont été tirés dans ce groupe, Bordeaux (L1) se rendra à Chateauroux (L2) et l'OM accueillera l'EA Guingamp (L2)

20h05 : Après le second choc entre Ligue 2 et Ligue 1, sortent Luçon (CFA)- Brest (L1), O.Marseille (L1)- Guingamp (L2) autre choc !

20h03 : Muret (CFA2)- Fontenay (CFA), St.Bordeaux (CFA)- Carquefou (Nat), Chateauroux (L2)- Bordeaux FCG (L1)

20h02 : Début du tirage du groupe C avec Bordeaux, Lorient et l'OM !

19h55 : Le récapitulatif des 16 premiers matchs :

St-Louis ou Epinal- Lyon (L1)

Lille (L1)- Nîmes (Nat)

Pontarlier ou Colmar- Strasbourg ou Sedan (L2)

Amiens (Nat)- Evian TG (L1)

Belfort- Le Havre (L2)

Nice (L1)- Metz (Nat)

Amneville- Bar-Le-Duc ou Raon (Nat)

Thaon - Sochaux (L1)

Marseille Consolat- Moulins (CFA)

Montbrison- Venissieux

Mende-Arles (L2)

Caen (L2)- St-Etienne (L1)

Bourg (Nat)- Montpellier (L1)

Montceau- Mlulhouse- Troyes (L1)

Istres (L2)- Valenciennes (L1)

Vallière ou CA Bastia (Nat)- Bastia (L1)

C'est la pause entre les deux demi-parties du tirage, les deux premiers groupes ont livré leur verdict. Caen-St-Etienne est incontestablement le grand choc tiré pour le moment. Les "Verts" seront de retour à d'Ornano avec une mission diablement compliquée pour Malherbe ainsi qu'un petit pincemement au coeur pour Patrice Garande qui fut formé comme joueur... à St-Etienne !

19h48 : Bourg-Peronnas (Nat)- Montpellier (L1), Montceau ou Mulhouse- Troyes (L1), Istres (L2)- Valenciennes (L1) et Vallière ou CA Bastia (Nat)- Bastia (L1)



19h46 : Le Stade Malherbe recevra l'AS St-Etienne !!!! quel choc !!!!!

19h43 : les matchs suivants : Montbrison (PHR)-Venissieux ! Le petit poucet est sorti du chapeau et affrontera Venissieux, club de la banlieue lyonnaise. Mende (DHR)- Arles (L2).

19h41 : Marseille Consolat- Moulins (CFA) comme premier match.

19h40 : Place au groupe B de ce tirage maintenant, groupe contenant le Stade Malherbe de Caen !

19h36 : Les trois derniers matchs du groupe A sont connus : Metz (Nat)- Nice (L1), Bar-Le-Duc ou Raon (Nat) et Thaon- Sochaux (L1)

19h34 : Les matchs suivants sont : Lille (L1)- Nîmes (Nat), Pontarlier ou Colmar- Strasbourg ou Sedan, Amiens (Nat)- Evian TG (L1), Belfort- Le Havre (L2)... Il reste quatre équipes dans ce groupe...

19h30 : Le premier match de ces 32e de finale est tiré : St-Louis ou Epinal affrontera Lyon (L1)

19h28 : Cette fois, c'est parti pour le groupe A. 16 équipes sont en lice. Un groupe très "nordiste"...

19h15 : La cérémonie protocolaire a pris du retard, le tirage va débuter dans quelques secondes maintenant. Les mains innocentes de ce tirage seront Robert Pires, Just Fontaine et Raymond Kopa...

17h15 : Rendez-vous à partir de 19h pour le suivi LIVE de ce tirage au sort qui aura lieu à Reims et qui sera effectué par Raymond Kopa, Juste Fontaine et Robert Pires...

Groupe D

Ajaccio AC (L1)

Arras FA (CFA2)

Compiègne AFC (CFA) ou FC Dieppe (CFA2)

Le Portel (DH)

RC Lens (L2)

Meaux Academy Football (DH)

FC Nantes (L2)

Paris Saint-Germain FC (L1)

Plabennec Stade (CFA)

Reims Stade (L1)

Stade Rennais (L1)

Rouen FC 1899 (National)

Saint-Malo US (CFA)

Toulouse FC (L1)

US Saint-Anne de Vertou (CFA2)

Vitry-le-François FC (1ère série de District) ou US Boulogne Côte d'Opale (National)

Groupe C

Girondins de Bordeaux (L1)

Bordeaux Stade (CFA)

Brest Stade 29 (L1)

Carquefou USJA (National)

Châteauroux Berrichonne (L2)

Chauray FC (CFA2)

Dreux FC (DH)

Fontenay VF (CFA)

Guingamp EA (L2)

Le Mans FC (L2)

Le Poiré-sur-Vie (National)

Lorient (L1)

Luçon VF (CFA)

Olympique de Marseille (L1)

Muret AS (CFA2)

Nancy-Lorraine AS (L1)

17h05 : Voilà désormais les trois autres chapeaux du tirage.

Groupe A

Amiens AC (CFA)

Amneville CSO (CFA)

Bar le Duc (DHR) ou US Raon L'Etape (CFA)

Belfort ASM (CFA)

Evian Thonon Gaillard (L1)

Le Havre AC (L2)

LOSC (L1)

Lyon (L1)

Metz (National)

Nice OGC (L1)

Nîmes Ol. (L2)

Pontarlier CA (CFA2) ou Colmar (National)

Saint-Louis Neuweg (CFA2) ou Epinal (National)

Sochaux-Montbélliard FC (L1)

Strasbourg ARC (CFA) ou CS Sedan Ardennes (L2)

Thaon ES (CFA2)

17h00 : Les quatre chapeaux de 16 équipes sont sortis. Le SM Caen sera dans le groupe B pour ce tirage. Un groupe compliqué où l'on retrouve cinq équipes de Ligue 1, Montpellier, Bastia, St-Etienne, Troyes et Valenciennes, trois équipes de Ligue 2, Arles, Istres et Caen. Chez les amateurs, notons la présence de Bourg-Peronnas (Nat), tombeur de Monaco au tour précédent. Le petit poucet de ce groupe est Montbrisson, formation de PHR.

Groupe B