Pont Mathilde : la Région va mettre la main au portefeuille

Le Conseil régional pourrait procéder à des avances de trésorerie et prendre en charge l’achèvement des accès du Pont Flaubert.

Alain Le Vern s'emporte contre la lenteur et l'inertie

Alain Le Vern n'en cache pas moins son irritation quant aux causes évidentes de la situation qui handicape Rouen et son agglomération depuis l'incendie du pont Mathilde. Il est inacceptable et incompréhensible, laisse-t-il entendre, qu'il suffit d'un pont en moins pour que tout soit bloqué. Et de fulminer contre le retard excessif pris dans la décision de mettre en oeuvre le contournement routier de la capitale normande et contre le transit des poids-lourds qui continue de se faire par le centre-ville.