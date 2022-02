Pont Mathilde : le cauchemar des entreprises

Les analyses de ce questionnaire portant sur "l'Impact de la fermeture du pont Mathilde sur l'activité des entreprises" étaient rendues mercredi 6 février.

Entreprises en danger

Les résultats du sondage sont éloquents : 47 % des chefs d'entreprises interrogés ont répondu que la fermeture du pont avait un impact négatif sur leur activité. Dans 75 % des cas, il s'agit d'entreprises de "commerce" et de "service". Pour certains, cela vire au cauchemar : 7 % ont affirmé que leur activité se trouve compromise. Fréquentation en baisse, augmentation des coûts de transports et impact important sur les salariés sont les problèmes les plus cités.

Comment stopper cette spirale infernale ? Certains proposent la réouverture des quais bas aux camions, ou encore une meilleure signalisation pour faciliter au maximum le passage à Rouen des transporteurs. Tous s'accordent sur un point : il devient urgent de redorer l'image de Rouen, durement écornée ces derniers mois.