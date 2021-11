A l'école de management de Caen, le départ à l'étranger est obligatoire

En effet, le contenu des cinq années d’études est focalisé sur l’international. Il est donc logique de renforcer la théorie par une expérience concrète de vie à l’étranger.

Les élèves doivent s’expatrier durant un semestre en 2ème année et un autre semestre en Master 1 (4ème année). Ils peuvent aussi partir de manière facultative entre le Master 1 et le Master 2 lors d’une année de césure ou obtenir un double diplôme en effectuant leur dernière année dans un autre pays. L’exemple parfait selon Jessica Corbinais, chargée des relations internationales, est de "repartir en Master 2 aux Etats-Unis pour valider le diplôme français, ainsi qu’un NBA qui a une forte plus-value sur le marché de l’emploi en France comme à l’étranger."



Deux jours pour se renseigner

L’école ayant conclu plus de 150 partenariats à l’étranger, ses étudiants ont un vaste choix de destinations. Mais leur parcours scolaire doit être excellent, comme leur niveau de langue. Les 7 et 8 février, l’EMN organise des Journées Internationales avec des représentants d’universités étrangères, pour ses étudiants et leurs parents. Un moyen de se rassurer et de partir en connaissance de cause !



Pratique. Ecole de Management de Normandie, 9 rue Claude Bloch à Caen. Tél. 02 31 46 78 78