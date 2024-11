Caen. Préparer son année d'étude à l'étranger : l'organisation, clé de la réussite

Découvrir une nouvelle culture, de nouvelles méthodes d'apprentissage, voyager et se lancer des défis personnels… Partir à l'étranger bouscule la routine du quotidien, entre excitation et stress. Mais cela demande surtout une organisation et un véritable accompagnement. C'est ce que fait l'école supérieure d'arts et médias Caen-Cherbourg (Esam).

"Evoquer toutes les questions

pour qu'il n'y ait aucun frein"

Sur le campus caennais de l'école, France Jacquel-Blanc est responsable des relations internationales. Elle est présente auprès des étudiants "qui ont l'obligation de partir un semestre à l'étranger, que ce soit en stage ou dans une école".

Si les élèves peuvent partir n'importe où, sauf dans les pays en conflit ou déconseillés, l'organisation commence déjà par le choix du pays avant de penser au reste. France Jacquel-Blanc développe : "J'ai beaucoup d'entretiens avec les étudiants pour les guider. Ensemble, on évoque toutes les questions pour qu'il n'y ait aucun frein."

Parmi ces questions, celles concernant les aspects financier et administratif reviennent régulièrement. L'école est très présente pour soutenir l'étudiant, notamment dans les démarches de financement avec Erasmus+, dispositif mis en place par l'Union européenne. Le côté psychologique est également abordé par les étudiants. Exemple avec Alice Stym-Popper, 24 ans, élève à l'Esam. Si elle est de nature anxieuse, elle explique avoir longuement réfléchi avant de rejoindre la Hongrie pour six mois : "On ne peut pas trop anticiper nos réactions, mais il faut tout de même en parler avec ses proches ou une psychologue pour faire évacuer le stress." Vient, enfin, la question du logement. Une fois celle-ci réglée, l'aventure peut commencer !