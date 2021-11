2e édition du Noël des créateurs à Coutances

La poterie au grès du temps et la Galerie de photograhie oh! L’Escargot organisent ce week-end, sa 2e édition du "Noël des Créateurs" orga,isée à l’église St Nicolas à Coutances intitulée.

Professionnels et passionnés, artistes et artisans d'art, vous invitent à la découverte de leurs techniques et présenteront leurs œuvres.

Pratique. Entrée libre et gratuite de 10h à 19h.

Son : Thierry Jeanne, de la Poterie au grès du temps et membre de l'organisation.