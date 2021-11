L’hôpital des Feugrais va s'agrandir

C’est l’aboutissement de cinq années de travail pour planifier la réhabilitation et l’agrandissement du Centre hospitalier intercommunal Elbeuf-Louviers-Val de Reuil. Et le point de départ de grands travaux qui devraient s’étaler sur 31 mois.

Une nouvelle aile

Ce vaste chantier répond à deux impératifs. Tout d’abord améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement des patients. De fait, près de 80 % des lits seront en chambre individuelle. Ensuite, développer l’offre de soin du centre. Car les futurs nouveaux locaux accueilleront des services jusqu’alors délocalisés.

Ainsi le site de Martot et son service de soin de suite et de réadaptation va être rapatrié aux Feugrais. Il prendra place dans une nouvelle aile de 70 lits, plus 20 lits supplémentaires de soins de suite gériatriques. Le service d’hémodialyse bénéficiera également d’un agrandissement puisque le nombre de lits passera à 16 postes, incluant deux postes de repli et deux d’isolement.

Le service d’accueil des urgences devrait à terme gagner trois postes pour atteindre la capacité de 12 boxes. Enfin quatre lits d’hospitalisation supplémentaires s’ajouteront à l’unité d’hospitalisation de courte durée. Au terme de ces mois de travaux, 13 127 m2 de surfaces neuves seront réalisées et près de 4 030 m2 de surfaces réhabilitées.

Pour ce projet, près de 29 millions d’euros seront nécessaires, dont 3,5 millions assurés par la subvention d’investissement Plan Hôpital 2012. L’extension des chambres individuelles se fera en janvier 2015. Pour celle des urgences, il faudra attendre juin 2015.