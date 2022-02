Enfants : ce qui va leur plaire

En effet, comme tous les ans, certains jouets plaisent plus que d'autres sous le sapin. 'Les jouets de construction devraient rencontrer un gros succès avec Lego City, StarWars et Indiana Jones”, explique Stéphane Gaty, responsable de rayon d'un centre Leclerc à Caen. Pour les petites filles, 'les poupées restent indémodables avec trois marques qui se détachent : Corolle, Nenuco et Barbie”.



Rupture nationale

Changement cette année, il semble que les Caennais aient considérablement retarder leurs achats de Noël. “Ils attendent les promotions”, note Stéphane Gaty. Au risque parfois de rater le cadeau tant espéré par leur chérubin. “Ne cherchez plus les Jeux Croc Dog, le 1000 bornes, le Jeu des Incollables, Tiens bon Scooby Doo ou Blokus. Ces jouets sont en rupture nationale”. La solution ? Faire ses cadeaux dès que les jouets commencent à affluer en rayon. “Nous avons fait notre première implantation dès le mois d’octobre”, rappelle le chef de rayon.



Anciennes vedettes à la mode

Mais avec l’avènement des consoles en tout genre et de la téléphonie mobile, le marché du jouet connaît tout de même une petite perte de vitesse. Heureusement, des nouveautés sont là pour dynamiser le marché. Les loisirs créatifs ont en effet fortement le vent en poupe. “Ils s’inspirent des émissions de télévision”. Les anciennes stars des magasins de jouets reviennent aussi sur le devant de la scène. Un temps oubliés, Babar et les Schtroumpfs sont de nouveau à la mode. “Les parents font connaître à leurs enfants les héros qui ont bercé leur enfance.” Et pour être certain de ne pas se tromper, rien de tel que de se fier à la liste du Père Noël ...

Floriane Bléas



