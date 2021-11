La police à Alençon a interpellé un jeune homme d’une vingtaine d’années ce mercredi 5 décembre après-midi.

Aperçu et identifié au volant de sa voiture, il a pris la fuite, à la vue des forces de l'ordre. L'homme était interpellé une demi-heure plus tard. Il était sous le coup d’un mandat de reccherche pour exécuter une peine d’un an de prison.

Il a été conduit à la Maison d’arrêt de Coulaines près du Mans.