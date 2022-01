Alençon. Alençon : les braqueurs de la station Total interpellés

Armés, trois hommes avaient braqué la station-service Total, route de Sées, à Alençon (Orne), dimanche 26 novembre 2017. Ils étaient repartis au volant d'un gros 4x4 BWM, avec un butin d'environ 900 euros.

Fin de cavale à Laval

Une voiture de police a mis fin à la course folle de ces trois braqueurs, arrêtés à Laval, en Mayenne. Le majeur et les deux mineurs ont ensuite été transférés à Angers (Maine et Loire), département où leur série de braquages avait débuté.

Mais l'un des braqueurs a réussi à s'échapper au sautant d'une fenêtre du 1er étage du commissariat, durant son audition.