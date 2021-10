Alençon. Orne : dix-huit mois de prison ferme pour un jeune braqueur

Ce mardi après-midi 22 novembre 2016, un jeune SDF toxicomane âgé de 19 ans et demi a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel d'Alençon (Orne), a 18 mois de prison ferme, plus 6 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans, obligation de soins, de travail, d'indemniser ses victimes.

Pistolet sur la tempe

Le jeune homme avait été interpellé en plein centre-ville d'Alençon, samedi dernier 19 novembre à la mi-journée, après avoir mis un pistolet factice sur la tempe du client d'une banque, pour tenter de lui voler les trente euros que ce dernier venait de retirer à un distributeur automatique, lui déclarant: " donne-moi ton argent, j'en ai besoin, je suis à la rue ".

Mais le client de la banque a saisi l'arme…

Réagissant dans un réflexe, le client de la banque, âgé de 62 ans, avait saisi l'arme. " ma femme m'a dit: t'es fou " explique-t-il au tribunal, admettant: " si j'avais été quelqu'un de cardiaque, je ne serais sans doute plus là! ". Partie civile, la victime n'a demandé aucun dommage et intérêt à son agresseur.

Pris en chasse par la police, le jeune voleur, déjà cinq mentions à son casier judiciaire, a été rapidement appréhendé en possession d'un pistolet factice et de quatre couteaux. Au tribunal, il déclarera ne pas savoir que c'était interdit d'en avoir dans la rue…

Rébellion au commissariat

Entendu au commissariat d'Alençon où il a été placé en garde à vue, le jeune homme qui voulait fumer une cigarette s'en est alors pris à un policier, tentant de l'étrangler, après avoir mis un coup de pied dans une porte. Une collègue du policier a dû intervenir pour le maîtriser. Le policier a été légèrement blessé à la main.

Mandat de dépôt

Le tribunal a bien entendu l'enfance difficile du jeune homme, sa famille qu'il a quitté, le fait qu'il est SDF depuis ses 18 ans. Mais le tribunal a également souligné sa consommation de cannabis et la tentative de vol qui était entre autres pour s'acheter de la drogue. Les juges ont suivi les réquisitions de la procureure de la République et ils ont reconnu coupable et condamné le jeune homme, qui a été conduit à la prison de Coulaines, près du Mans.

