Coudeville-sur-Mer : le boulanger escroquait sa cliente

L'affaire était jugée mardi 4 décembre devant le tribunal correctionnel de Coutances. Un boulanger de 45 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis et 12.500 euros de dommages et intérêts qu'il devra verser à sa victime de 90 ans. Il avait escroqué cette dernière.