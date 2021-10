Rarissime : un flagrant délit de "collet marseillais" à Rouen

C'est une brigade de la BAC, en patrouille dans le centre-ville de Rouen, qui a constaté le manège d'un homme faisant des allées et venues devant un distributeur de billets. La BAC décide alors de surveiller plus attentivement l'homme en question. "La patrouille s'est rendue compte qu'il posait alors un dispositif dit du collet marseillais sur le distributeur", explique le responsable des unités d'appui, en charge notamment de la BAC.

Le collet marseillais, c'est lorsqu'un arnaqueur insère dans la fente où l'on place habituellement la carte bleue une bande VHS, un bout de plastique ou de carton pour faire croire à la victime que sa carte est avalée et ensuite récupérer son code et l'argent qui va avec. Souvent, le dispositif est très discret et le client ne peut le déceler.

Le moment idéal pour arnaquer

Lorsque le suspect installe son dispositif, il recule d'une cinquantaine de mètres et attend une première victime. Qui ne tarde pas à arriver. "Elle introduit sa carte, tape son code et ne peut pas retirer son argent ni sa carte, continue le responsable des unités d'appui. Elle ne peut pas non plus rentrer dans la banque pour expliquer son problème, elle est fermée à cette heure là; Elle n'a plus qu'à rentrer chez elle et faire bloquer sa carte. Mais pendant ces quelques minutes, le suspect peut enlever son dispositif puis retirer l'argent sur la carte."

Interpellation rarissime

Une fois le dispositif enlevé, le suspect s'est installé dans une voiture. C'est ce moment qu'ont choisi les patrouilleurs pour l'interpeller et le mettre en garde-à-vue. "C'est rarissime d'interpeller des hommes en plein flagrant délit de l'arnaque au collet marseillais. Il ne faut que quelques secondes pour installer puis enlever le dispositif. En général, il faut de longues enquêtes car on ne dispose que de la vidéo de la banque concernée sur laquelle on voit un homme masqué. Là, on a tout le système."

L'enquête a désormais été confiée à la Brigade Départementale, qui devra déterminer précisément le mode opératoire et voir si l'on peut remonter à d'autres faits similaires.