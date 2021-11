Julien Benneteau : "J'ai hâte que l'Open de Caen commence"

Comment percevez-vous l’Open de Caen ?

“C’est un tournoi qui prend de l’ampleur. Je suis très curieux et j’ai hâte de découvrir le Zénith. Richard Gasquet fait partie des gens qui m’en ont dit le plus grand bien. Ça prouve que le tournoi a grandi et se pérennise.”

Quel est votre objectif sur ce genre de tournoi ?

“Pour nous, ce n’est pas la fin de la saison. Nous sommes déjà en train de préparer l’année prochaine. Donc l’idée, ce n’est pas de garder la forme, mais vraiment de préparer la saison qui arrive. Je ne connais pas encore la surface du Zénith, mais ce genre de surface rapide me convient bien.”

Venez-vous aussi faire la promotion de votre sport ?

“C’est effectivement un moyen de faire connaître encore plus le tennis, de partager avec le public français car on n’a pas souvent l’occasion de jouer en France, et puis s’est un moyen de rendre certaines choses. On se souvient que lorsqu’on était petit, on allait voir des pros dans ce genre de tournoi.”

Audio > Retrouvez l'interview de Julien Benneteau diffusée dans Tendance Sport, lundi 3 décembre, sur Tendance Ouest.