Le célèbre conte pour enfants va être revisiter par Disney et cette fois on y apprend la participation de Cate Blanchett. L'actrice de "Missing" et "Robin des bois" est en négocation avec les studios de production pour incarner la vilaine belle-mère dans "Cendrillon".

Le film devrait être mis en scène par Mark Romanek (Never Let Me Go) et la production sera assurée par Simon Kinberg (X-Men : le commencement).