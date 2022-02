“Enjambes Charles” à l’Esam

C'est dans un univers monstrueux qui s'écroule dans la joie et dans le burlesque, aux frontières du théâtre, du music-hall, des arts plastiques et du cabaret que la compagnie Zerep évolue. 'Enjambe Charles” est un spectacle créé en 2007 à Montluçon par Sophie Perez, metteur en scène et scénographe fondatrice de la compagnie du Zerep, et Xavier Boussiron, plasticien et musicien qui a conçu avec elle quatre spectacles joyeux et extravagants. Comme une suite de cadavres exquis, 'Enjambe Charles” convoque les chansons de Charles Aznavour, l'apprentissage de la poterie, une visite dominicale chez Louise Bourgeois et un rêve où un champ de pierres habille le plateau. Imprévisible, 'Enjambe Charles” est une provocation à la bienséance et au bon goût. Un théâtre sans demi-mesure d'une créativité intense. Spectacle prévu ces jeudi 10 et vendredi 11 décembre, à 20h, à l'Esam, 17, Cours Caffarelli, à Caen. Tél. : 02 14 37 25 00.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire