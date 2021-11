Restos du Coeur de Mondeville : 10 000 repas carbonisés dans l'incendie

Il a alors fallu 45 minutes à la vingtaine de pompiers déployés pour venir à bout du sinistre. Il n'y a pas eu de blessés. Une enquête de police a été ouverte, alors que pour le moment, l'origine de l'incendie n'est pas connue.

"Nous avons perdu beaucoup de denrées alimentaires et de produits pour bébé", a fait savoir Martine Prévost, présidente de l'antenne du Calvados pour les Restos du Cœur. L'équivalent de 10.000 repas sont partis en fumée dans le sinistre. Elle est cependant confiante sur la gestion dans l'urgence de cette situation. "Nous devrions avoir trouvé un local pour quelques jours d'ici ce soir, avant d'en trouver un autre pour passer tout l'hiver. Et nous sentons le soutien des élus et d'autres associations." En solidarité, des collectes sont organisées depuis ce matin dans des établissements scolaires, comme à l'école Eustache Restout, dans le quartier de la Grâce de Dieu à Caen.

Cet incident intervient alors que la 28e campagne des Restos du Cœur a commencé lundi dans la région, dans le bureau de Mondeville justement. Elle doit durer jusqu'au 17 mars prochain. Les responsables du Calvados s'attendent à une hausse du nombre de demandeurs d'environ 10%... Les 16 autres points de distribution dans le Calvados ont ouvert ce matin.