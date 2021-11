Hockey : les Drakkars s'enfoncent dans les profondeurs

Dernier du classement avec quatre petits points au compteur, il est à cinq longueurs des play-offs espérés. Dans sa situation, cela ressemble à un gouffre bien difficile à combler. Caen a la tête dans le sac et son déplacement en Picardie n'a fait que le confirmer. Mené 3-0 à l'issue du premier tiers-temps, puis 4-0 vingt minutes plus tard, il n'a jamais été en mesure de rivaliser vraiment avec son adversaire.

"On n'a pas entamé le match de la meilleure des manières en termes d'application du système de jeu, explique Luc Chauvel. On n'a pas su contrôler le milieu de glace donc on s'est exposé aux contres adversaires." Alexis Gomane et Jérémie Romand ont eu beau sauver l'honneur dans la dernière période, le HCC a encore affiché ses lacunes. "On est hors-sujet à certains moments. Les garçons n'arrivent pas à mettre en place le jeu qu'il faut réussir à produire. J'ai toujours le même ressenti après chaque match. Mon équipe est combative mais naïve. Elle paye cash ses erreurs."

Manque de rigueur

Les Bas-Normands avaient pourtant un vrai coup à jouer contre Amiens, équipe en reconstruction autour de jeunes français encadrés par quelques étrangers. Les Picards n'étaient que dixièmes de Ligue Magnus avant la rencontre. Mais sans Blake Cosgrove et Brice Chauvel, en plus de Kévin Da Costa blessé de longue date, Caen a souffert d'un manque d'effectif criant. Il n'avait pas besoin de ça, lui qui souffre déjà d'un déficit de qualité et d'expérience.

"On n'a pas non plus la rigueur du haut niveau, regrette Luc Chauvel. On doit travailler dessus pour grandir ensemble. Les joueurs ont envie de bien faire. A eux de mettre en place la rébellion et de faire la chasse à la médiocrité. Ils doivent être plus exigeants avec eux-mêmes et leurs partenaires." Vendredi 30 novembre, les Drakkars disputeront un match aux allures de dernière chance. Ils seront opposés à Mulhouse, actuellement douzième du classement. Un adversaire à leur portée qu'ils doivent impérativement battre pour continuer d'espérer.