Déco : osez mixer le mobilier ancien et le contemporain

Il y a les pièces dont la griffe est affirmée : esprit bord de mer, tendance champêtre, notes orientales... Et les pièces qui se cherchent : l’armoire normande de grand-mère Suzanne, la lampe design reçue l’an dernier à Noël, la table basse acheté 25 € alors que vous étiez étudiante, les photos de famille auxquelles vous tenez tant et les cadres ultra-modernes de votre conjoint... Bref, entre l’ancien et le neuf, votre coeur balance. Quelques conseils pour trouver une unité.

Harmoniser les tons

Bien souvent, ce ne sont pas les meubles qui ne vont pas ensemble, ce sont leurs couleurs. Préférez par exemple cette commode grise chinée chez un broc qui ira bien avec votre canapé en cuir noir plutôt que cette console brun froncé.

Oser le décalé

Sur les murs, les photos aux notes sépia de tante Simone dans un cadre contemporain peuvent tout à fait trouver leur place dans une déco mixte tellement l’anachronisme est marqué. Mieux : un vieux cadre sans son verre (voir même sans images à l’intérieur !) et accroché de façon atypique sur un mur (dans un coin, en diagonale, au-dessus d’une porte ...) peut donner à votre pièce toute son originalité.

A vos pinceaux !

A l’instar des émissions de télévision qui vous le recommandent, n’hésitez pas à poncer un meuble ancien, ou à le repeindre avec une couleur atypique. Il conserve ainsi toute son authenticité, tout en réaffirmant son caractère moderne. Et si repeindre la table de chevet de votre chambre vous effraie, optez pour des notes plus discrètes : changez juste la poignée !