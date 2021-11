Déco : les tendances fortes du moment

Le style industriel et le vintage séduisent. Cette tendance forte s’introduit dans nos maisons et appartements avec des objets "coup de cœur" parfois chinés, parfois reproduits, souvent recomposés à partir de matériaux anciens, porteurs d’une séduisante patine.

Influence ethnic

La tendance ethnic s’affirme avec le goût du voyage et la découverte d’autres horizons. Elle n’a jamais cessé de monter en gamme, avec des atmosphères fortes, des matériaux et des techniques sophistiqués, mais aussi une réelle implication éthique, unissant volonté de commerce équitable et d’éco-conception. Tout le secteur du design apparaît comme un formidable creuset de découvertes, engagé dans un processus créatif toujours plus poussé. Le son, l’image, l’informatique et l’électronique sont également objets de design.

Les matériaux sont une source inépuisable d’inspiration pour la décoration. Ainsi, les solutions architecturales à partir de la pierre et des marbres naturels, les utilisations nouvelles de la mosaïque.

Ambiance industrielle

L’esprit industriel passe par l’utilisation de matériaux comme le zinc, la tôle galvanisée, le béton et bien sûr l’acier. L’ambiance manufacturière est assurée par des teintes grises, argentées et métalliques, exploitées dans ces différents matériaux qui assurent de larges palettes de coloris. Ceux-ci s’intègrent particulièrement bien dans la cuisine avec notamment un plan de travail en inox et l’électroménager assorti.

La salle de bains et les sanitaires, aussi, deviennent des temples de la déco vintage. Robinetterie chromée, lavabo rigole en inox, la salle de bains puise son inspiration dans les vestiaires avec toutefois la noblesse des matériaux en supplément d’âme.