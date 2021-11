Table rouennaise : Le bistrot des 4 saisons

Tout en sobriété, caché au fin fond de la rue d’Amiens, ce petit bistrot surgit comme au milieu de nulle part. Le menu est alléchant pour les papilles, autant que pour le portefeuille. La maison propose deux menus le midi. Pour 11,50 € il est possible de déjeuner de deux plats. Comptez 16 € pour une entrée, un plat et un dessert.

Ce jour-là, tout notre petit groupe opte pour la formule la moins chère et la plus rapide. En plat de résistance, je me délecte de tranches d’un rôti de porc, accompagné de quenelles de purée maison - excellente et crémeuse à souhait - arrosées de sauce charcutière. La viande est moelleuse sans être grasse et s’accommode fort bien de cette sauce légèrement vinaigrée, relevée de quelques rondelles de cornichons.

Ma voisine avait préféré le filet d’églefin meunière et sa fricassée de légumes. Le tout, servi avec une sauce au citron très légère, s’est révélé une réussite. En dessert, une brioche façon "pain perdu", accompagnée d’une glace caramel, clot agréablement ce repas. Seul bémol : le service est un peu long. Mais la table est gourmande et accueillante. Une jolie surprise.

Pratique. 59 rue d’Amiens, Rouen. Tél. 02.35.70.28.10.

