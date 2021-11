Coupe de France (8e tour) : Le tirage en direct !

Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tirage du 8e tour de Coupe de France. N'oubliez pas, le SM Caen sera en déplacement chez une DH, Reims-Ste-Anne tandis que l'USON Mondeville aura l'honneur de se frotter à une Ligue 2, la Berrichone de Chateauroux ! Rendez-vous les 7 et 8 décembre prochains...

12h30 : St-Saturnin (DH), équipe entraînée par Stéphane Samson ancien buteur caennais, ira à Vertou (CFA2). Nantes ira à St-Renan (DSE), Laval sera opposé à Guingamp !!! Il s'agit là du seul choc entre formations de Ligue 2 de ce 8e tour ! Plabennec, tombeur d'Avranches au tour précédent sera à Sablé (CFA2) et St-Malo qui a battu Hérouville ira à la GSI Pontivy (CFA).

12h29 : Le dernier groupe va être à présent tiré au sort. Dans cet ultime chapeau, les Ligue 2 seront Guingamp, Laval et Nantes.



12h27 : Le Mans (L2) aura un déplacement ardu sur le terrain d'Evreux (DH) qui n'est autre que le club du président Mathieu Bodmer. Le RC Lens ira à Armentières (DH) pour un derby du Nord.



12h26 : Premier tiré, l'USON Mondeville recevra Chateauroux, équipe de Ligue 2 !!!

12h25 : C'est l'heure du groupe E, la tension monte pour Mondeville qui va connaitre son adversaire dans quelques secondes....

12h22 : Le tirage du groupe D va débuter. Dans ce groupe D, Angers et Le Havre seront concernés chez les L2. Le SCO d'Angers ira à Arras (CFA2) tandis que les Havrais devront se rendre à St-Amand (DH)

12h17 : Un grand match pour terminer ce groupe, Strasbourg- Sedan !



12h16 : Le SM Caen connait son adversaire ! Après Breteuil, les Caennais se rendront à Reims-Ste-Anne autre équipe de DH.

12h15 : Le tirage au sort du groupe C, celui qui concerne le SM Caen va débuter dans quelques secondes... Pour rappel, les Caennais ne pourront être opposé qu'à une seule équipe de L2, celle de Sedan. A noter également dans ce groupe C, la présence de Montceau (CFA), équipe de Florian Boucansaud un ancien bas-normand !

12h10 : On passe au groupe B composé pour ce tirage. Chez les L2, Arles et Monaco sont conernés. Monaco recevra Bourg-Peronnas (NAT) tombeur d'Auxerre au tour précédent. Arles aura la tâche plus aisée à Limonest (DH)

12h06 : Les équipes de L2 connaissent leurs matchs. Niort ira au Stade Bordeaux (CFA), Nîmes ira à Tarbes (CFA) et Istres sera en déplacement à Aurillac (CFA2)

12h02 : Début du tirage avec le groupe A de ce tirage au sort. Nous vous afficherons les plus belles affiches des groupes...

12h : Le tirage de ce 8e tour sera effectué par Manu Petit et Willy Sagnol

11h55 : L'USON Mondeville sait également quel sera son menu potentiel avec un groupe composé d'équipes de l'Ouest de la France. Parmi les formations de L2, les Mondevillais pourraient affronter Chateauroux, Le Mans ou encore le RC Lens !

Le groupe pour Mondeville :

Armentières JA (DH)

Blois Foot 41 (DH)

Châteauroux Berrichonne (L2)

Compiègne AFC (CFA)

Dieppe FC (CFA2)

Dreux FC (DH)

Dunkerque USL (CFA)

Evreux Football Club 27 (DH)

Evry FC (CFA2)

Le Mans FC (L2)

Le Portel St. (DH)

Lens RC (L2)

Mondeville Uson (CFA2)

Rouen FC 1899 (NAT)

11h50 : Les deux bas-normands connaissent leur adversaire potentiel.

Le SM Caen a été placé dans un groupe Nord-Est du pays avec une seule formation de Ligue 2 en sa compagnie, celle de Sedan. Toutes les autres équipes sont hierarchiquement inférieures...

le groupe pour Caen :